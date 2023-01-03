«Как они похожи»: в Сети обсуждают повзрослевшего сына Дмитрия Маликова от суррогатной матери

В 2018 году в семье Дмитрия Маликова произошло счастливое событие. Они с супругой вновь стали родителями. Они долго мечтали о ребенке, но только певцу было уже 48 лет, а его жене – 55. Поэтому звездная пара решила обратиться к услугам суррогатной матери, которая и выносила для них сына.

Планы чета не раскрывала до последнего. Они рассказали о своих намерениях только родителям и старшим детям. А 24 января 2018 года на свет появился мальчик, которого назвали Марком. Сейчас сын артиста растет крепким и здоровым. Он часто радует звездного отца своими успехами, но сам Маликов не слишком часто осчастливливает своих поклонников фотографиями с юным наследником. Однако в честь Нового года он решил сделать исключение.

В личном блоге Дмитрий опубликовал семейный снимок, на котором была запечатлена большая часть Маликовых на фоне праздничной елки. В кадре засветился и маленький Марк. Он сидел на коленях у дедушки и держал одной рукой мяч, а другой хватался за маму. Фотография настолько умилила поклонников артиста, что они не стали скупиться на комплименты.

Пользователи в Сети писали, что мальчик очень сильно похож на обоих родителей, причем выглядит как настоящий ангел. Да и в целом фанаты подметили, что все в семье Маликова схожи друг с другом. Это их повеселило.