«Как они на вас похожи»: 41-летнюю Веру Брежневу сняли с грудными детьми

Певица Вера Брежнева после отъезда из России стала тщательно скрывать личную жизнь. В Сети ходят слухи, что 41-летняя певица уже развелась с 60-летним Константином Меладзе. Блондинка не стала высказываться по этому поводу, зато опубликовала трогательное фото с двумя младенцами, которые очень похожи на нее.

Напомним, что у исполнительницы и композитора нет общих детей, хотя они очень мечтали об этом. После публикации снимка с близнецами, поклонники заговорили, что это дети Брежневой, которых она скрывала. Малыши действительно очень похожи на артистку. Но Вера рассказала, что находится в гостях у друзей в Латвии, и это, видимо, их дети.

«Использую любую возможность снизить тревожность», – поделилась звезда.

Подписчики теледивы оценили трогательный кадр и оставили свои комментарии. Многие отметили, что Брежневой очень идет роль мамы.

«Как они на вас похожи! Как будто ваши детки голубоглазые», «Прелесть какая», «Верочка, а почему Латвия? Съездили бы на Украину», «Переживает, но денежка продолжает капать из России, у нас еще продаются косметика из ее линейки», – высказались в Сети.

Певица не отвечает на критику в свой адрес, а продолжает публиковать фото из своей жизни. Интересно, что Меладзе на кадрах нет.

Ранее мы писали о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева сдают дом за 1,8 млн в месяц. Перебравшись в Италию, супруги рассчитывали продать свой особняк в России за 300 миллионов рублей. Дом располагается в подмосковном поселке «Миллениум парк» в Истринском районе. Покупатели не нашлись, однако возле дома собираются толпы людей, которых интересует жизнь артистов.