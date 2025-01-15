С Тимати через суд требуют взыскать 2 млн рублей за его ресторан в Москве

С Тимати требуют взыскать 2 млн рублей за его ресторан в Москве. Об этом стало известно «Страстям».

Согласно картотеке арбитражных судов Москвы, в середине ноября в суд поступил иск от индивидуального предпринимателя Артура Саркисяна. Он потребовал взыскать с компании ООО «НИКИТСКАЯ 24» 2 миллиона рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Отметим, что учредителями компании ООО «НИКИТСКАЯ 24» являются рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. Судя по всему, претензии возникли к открывшемуся в феврале 2024 года ресторану Phantom, который расположен на ул. Малая Никитская, 24.

Артур Саркисян занимается дегустацией вин. Еще до открытия ресторана Тимати он выпустил собственное вино под маркой «Фантом». Вероятно, именно с этим связаны претензии Саркисяна.

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