«Как она скучала без Мишки»: о чем говорила Евгения Добровольская незадолго до смерти

14 января в Москве проходит церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской, которая ушла из жизни в 60 лет. В МХТ им. А.П. Чехова, где артистка прослужила более 30 лет, собрались ее близкие, друзья, коллеги и поклонники. Актер Александр Самойленко, который также пришел почтить память знаменитости, рассказал об их последнем разговоре. Об этом пишет The Voice.

В 10:00 на Основной сцене Московского художественного театра им. А.П. Чехова началась церемония прощания с Евгенией Добровольской, которой не стало 10 января после продолжительной болезни. На гражданскую панихиду приехали многие коллеги актрисы, среди которых был замечен Александр Самойленко. Артист выглядел печальным и потерянным.

В разговоре с журналистами Александр Самойленко заявил, что в его памяти Евгения Добровольская осталась «безумно талантливым, искреннем, светлым и очень мощным человеком». По признанию актера, он порой даже «не знал, как общаться» с коллегой. Также артист вспомнил последний разговор с ушедшей актрисой. Как оказалось, Евгения Добровольская даже в самые тяжелые минуты не забывала о бывшем муже Михаиле Ефремове, отбывающем наказание за смертельное ДТП.

«Мы про Мишку говорили, как ему там тяжело, как она скучает без него», — поделился Александр Самойленко.

Михаил Ефремов стал вторым мужем Евгении Добровольской, артисты прожили в браке семь лет, у пары есть 33-летний сын Николай. Также у актрисы есть 39-летний сын Степан от первого брака с Вячеславом Барановым, 23-летний сын Ян от союза с Ярославом Бойко и 15-летняя дочь Анастасия от третьего мужа Дмитрия Мананникова.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой актриса боролась последний год.

Ранее сообщалось о том, что актер Артем Быстров рассказал о работе с Евгенией Добровольской.