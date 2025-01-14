Актер Артем Быстров рассказал о требовательности Евгении Добровольской. Об этом сообщает mk.ru.

Актер Артем Быстров пришел на прощание с актрисой Евгении Добровольской, которое проходит сегодня в МХТ им. Чехова. Он рассказал, что его коллега обладала одной особенностью, которая его удивляла.

«Удивительная вещь, в 60 лет быть народной артисткой! И ведь ее никто по имени и отчеству не называл!» — рассказал он.

Быстров добавил, что работал вместе с Добровольской, поэтому знал о ее непростом характере.

«Когда ты работал с ней, то понимал, что нужен определенный уровень, ниже которого нельзя. Она всегда будет с нами», — высказался он.

Напомним, Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет после продолжительной борьбы с раком.

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