«Как один человек»: Фандера ответила на сходство с невесткой Пожарской

Актриса Оксана Фандера сравнила на фото себя и невестку Диану Пожарскую. Поклонники отметили, что женщины удивительно похожи.

Представительницы кино, которые стали одной семьей, прекрасно общаются и тепло отзываются друг о друге. Фанаты часто пишут им о том, как сильно они похожи. В комментариях у жены Ивана Янковского множество комплиментов и сравнений со свекровью. А они не против, чтобы их называли копиями друг друга.

56-летняя Оксана опубликовала домашнее фото Дианы в очках и свое, почти в такой же оправе.