«Как один человек»: Фандера ответила на сходство с невесткой Пожарской
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Актриса Оксана Фандера сравнила на фото себя и невестку Диану Пожарскую. Поклонники отметили, что женщины удивительно похожи.
Представительницы кино, которые стали одной семьей, прекрасно общаются и тепло отзываются друг о друге. Фанаты часто пишут им о том, как сильно они похожи. В комментариях у жены Ивана Янковского множество комплиментов и сравнений со свекровью. А они не против, чтобы их называли копиями друг друга.
56-летняя Оксана опубликовала домашнее фото Дианы в очках и свое, почти в такой же оправе.
«Индивидуальность — наше главное сходство. Ничто так не сближает, как сходство характеров…» — подписала кадры звезда.
Подписчики знаменитости согласились с ней и отметили, что сын Фандеры выбрал копию матери.
«Вы очень похожи! Как один человек», – высказался один из фанатов.
Напомним, что Иван Янковский рассекретил романтические отношения с Дианой в 2021 году. Тогда же появились слухи о том, что актриса беременна. Сама звезда заявляла, что не хочет афишировать личную жизнь так как она является «личной». А через несколько месяцев у них родился сын Олег.
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