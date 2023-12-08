«Как обычно»: Анастасия Волочкова рассказала о нынешних отношениях с дочерью

Известная балерина Анастасия Волочкова смогла восстановить отношения с 18-летней дочерью Ариадной. Об этом знаменитость сообщила в интервью 78.ru.

По словам танцовщицы, в ее отношениях с наследницей еще совсем недавно был трудный период, однако сейчас им вновь удалось найти общий язык. Она добавила, что недавно дочь вместе со своим возлюбленным приезжала к ней в гости.

«Конечно, мы попарились в бане, все допоздна, как обычно», - рассказала Волочкова.

Балерина также отметила, что Ариадна выразила обеспокоенность ее похудением. Волочкова призналась, что нередко забывает поесть из-за своего тяжелого графика, поэтому во время крайней встречи дочь приготовила ей омлет и заставила поесть.

Помимо этого, звезда добавила, что крайне редко видется с дочерью, поэтому для нее особенно важно поддерживать с ней хорошие отношения.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что весь российский шоу-бизнес завидует ей из-за шпагатов.