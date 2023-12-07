Анастасия Волочкова назвала главную причину насмешек коллег в ее адрес

Бывшая балерина Анастасия Волочкова объяснила негатив к ней со стороны представителей российского шоу-бизнеса. По мнению танцовщицы, коллеги не могут смириться, что она способна делать свои знаменитые шпагаты.

«Хочу сказать, шоу-бизнес, если вы не умеете грациозно сделать шпагат Волочковой, который вошел в Книгу рекордов России по своей цитируемости, стройности и длине, то делайте его хотя бы руками», — сказала Волочкова в беседе с Пятым каналом.

Как подчеркнула Анастасия, все насмешки коллег в ее сторону являются обыкновенной завистью.

На прошедшей премии «Золотой граммофон» во время прохода звезд по красной дорожке Анастасия Волочкова попросила сфотографироваться с певцом Сергеем Лазаревым, однако он отказал ей при журналистах. Удивленная знаменитость после этого случая заявила, что считает его поступок некрасивым.

Позже Волочкова внезапно изменила свое мнение и заявила, что простила Лазарева, отказавшегося от совместной фотографии. Танцовщица подчеркнула, что обратила внимание на инцидент, но это не испортит их с Лазаревым дружбу. По словам Волочковой, они так часто встречаются на различных мероприятиях, что нет никакой надобности в совместных снимках.