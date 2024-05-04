«Как обезьянка»: Анастасия Волочкова залезла на пальму и попросила не переживать из-за ее алкоголизма

Оказавшаяся в центре очередного скандала балерина Анастасия Волочкова решила ответить всем, кто обвинил ее в злоупотреблении алкоголем. Для этого отдыхающая на Мальдивах звезда залезла на пальму.

«Ну что же. Просекко я не пью вовсе и уже давно. Так что переживающие за меня могут успокоиться и заняться собой. А на Мальдивах я всегда пью кокосовую воду», - написала Анастасия в своем блоге.

В доказательство своих слов балерина разместила фотографию, на которой запечатлена висящей на пальме в одном купальнике.

«Сама, как обезьянка, забираюсь на пальмы, добывая кокосы!» — пошутила 48-летняя Анастасия.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева призвала перестать глумиться над Волочковой и заявила, что балерину нужно спасать. Кудрявцеву поддержала юрист Катя Гардон, которая летела на Мальдивы в одном самолете с балериной. Она заявила, что Волочкова «спивается на глазах у всех страны».