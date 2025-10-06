«Как-нибудь дохромаю»: Ксения Собчак появилась на Неделе моды в Париже в туфлях Марго Овсянниковой

Журналистка Ксения Собчак похвасталась очередным образом на Неделе моды в Париже. Она отправилась на показ в эффектных, но совершенно неудобных туфлях.

В личном блоге она опубликовала видеоролик, который записала в машине. «Блондинка в шоколаде» предстала на кадрах в черном пиджаке, белой блузке с галстуком и в брюках с принтом под кожу питона. Она также показала оригинальные туфли модного бренда в змеиной расцветке. Обувь Ксении оказалась с очень длинными острыми носами и на шпильке.

«Сегодня день Valentino. Выгляжу я вот так: в змеиных штанах, в неносибельных туфлях, но как-нибудь дохромаю», - призналась Собчак.

Пользователи Сети оценили модный образ Ксении и сообщили, что точно такие же туфли есть у фаворитки Филиппа Киркорова Марго Овсянниковой. Поклонники в шутку отметили, что исполнительница трека «Кукареку» не только не испытывает неудобства в остроносых туфлях, но и занимается в них на беговой дорожке.

В личном блоге артистка ранее публиковала снимки, на которых действительно позировала в спортивном зале в мини-платье и змеиных туфлях как у Собчак.

Известно, что Овсянникову и Собчак одевают стилисты Миша и Китти.