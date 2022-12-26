Как не стыдно: устроенный Гузеевой погром в ресторане попал на видео
Телеведущая Лариса Гузеева побила посуду в ресторане на глазах у посетителей.
Фото: Кристина Сазонова/ MainPeople/ Starface.ru
Телеведущая Лариса Гузеева показала свой нрав в одном из роскошных ресторанов. В разгар вечеринки артистка взяла тарелки и стала бросать их на пол. Произошедшее попало на видео.
Знаменитость сама опубликовала ролик из заведения. На кадрах Лариса со стопкой белых тарелок танцует под музыку и бросает их. Вокруг нее множество осколков, которые валяются по всему полу. Рядом тоже танцуют люди, они не удивлены. Одна из подруг актрисы пыталась взять у нее тарелку, но звезда с недовольным видом отказала ей. Она продолжила устраивать погром, позируя на камеру.
Оказалось, что это необычная услуга ресторана. Таким образом посетители избавляются от стресса и весело проводят время.
Соцсети Ларисы Гузеевой
Телеведущая развлекалась в компании Леонида Якубовича, Дмитрия Диброва и Валерия Сюткина. Она выглядела очень счастливой и даже помолодевшей. Поклонники отметили в комментариях, что Лариса Андреевна очень похорошела.
Ранее мы писали о том, что Гузеева заготовила для себя 1,5 тысячи пельменей на завтрак и обед. Артистка призналась, что обожает это блюдо и ест его в любое время суток. Но брюнетка старается следить за своей фигурой, поэтому дала совет, как питаться пельменями и не толстеть.