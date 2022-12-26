Как не стыдно: устроенный Гузеевой погром в ресторане попал на видео

Телеведущая Лариса Гузеева показала свой нрав в одном из роскошных ресторанов. В разгар вечеринки артистка взяла тарелки и стала бросать их на пол. Произошедшее попало на видео.

Знаменитость сама опубликовала ролик из заведения. На кадрах Лариса со стопкой белых тарелок танцует под музыку и бросает их. Вокруг нее множество осколков, которые валяются по всему полу. Рядом тоже танцуют люди, они не удивлены. Одна из подруг актрисы пыталась взять у нее тарелку, но звезда с недовольным видом отказала ей. Она продолжила устраивать погром, позируя на камеру.

Оказалось, что это необычная услуга ресторана. Таким образом посетители избавляются от стресса и весело проводят время.