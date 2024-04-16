«Как не стыдно?»: Галкин* обругал испортившего подаренные Пугачевой цветы пса

Известный юморист и шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился кадрами из дома после юбилея его супруги, певицы Аллы Пугачевой. Соответствующую публикацию он разместил в своем микроблоге.

Артист пожаловался, что у них в Израиле завелся новый «садовник», испортивший подаренные Примадонне орхидеи. Галкин уточнил, что их пес Роки раскопал землю из большого кашпо, в котором росли орхидеи, и раскидал ее по всей комнате.

«Ну что это такое, а? Это вот такое учинить, а! Ты что, садовник, что ли? Что это ты делаешь-то? Цветы такие подарили Аллочке, орхидеи, и ты решил их перекопать? Ты что искал, клад? Что это такое, как не стыдно?», - выразил негодование комик.

Стоит отметить, что Пугачева в свой 75-й день рождения не выходила на связь, и на все поздравления отвечал ее муж. В числе первых поздравивших именинницу были певец Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова, поэт-песенник Илья Резник и актер Станислав Садальский.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Пугачевой обидна потеря российской публики.

*(признан иноагентом на территории РФ)