«Ей обидно»: Иосиф Пригожин высказался о потере Пугачевой российской публики

Продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о провальной премьере новой песни уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит газета «Взгляд».

В день своего 75-летия Примадонна выпустила на российских музыкальных платформах новую композицию под названием «Жизнь слишком хороша». Однако к вечеру 15 апреля песня набрала только порядка 2,5 тысячи прослушиваний.

«Прослушивания показывают любовь публики или отсутствие этой любви. Вернуть былую любовь поклонников в таком возрасте невозможно», – заявил Пригожин.

При этом продюсер уточнил, что аудитория Пугачевой достаточно возрастная, вследствие чего многие поклонники артистки не используют соцсети и музыкальные сервисы. Однако, по его мнению, столь провальный выход трека также является «логичным финалом» после русофобских высказываний звезды.

Кроме того, Пригожин подчеркнул, что никто не обязан делать поздравительные спецвыпуски на ТВ в честь Пугачевой, хотя до этого это и являлось определенной традицией.

«Поэтому, уверен, что внутри, хоть она это никогда не покажет, ей обидно», – заключил он.

Ранее поэт-песенник Илья Резник признался, что не хотел поздравлять Пугачеву с юбилеем публично.