«Как настоящий мужчина»: Гоша Куценко купил квартиру для Марии Порошиной

Актер Гоша Куценко назвал первой значимой покупкой приобретение квартиры для артистки Марии Порошиной. Они пять лет прожили в гражданском браке, у пары есть дочь Полина.

«Как настоящий мужчина, купил квартиру для мамы моего первенца – дочери Полины», - сообщил Куценко. Его слова приводит PROZVEZD.

Также артист вспомнил про первый фильм, который его растрогал. Это был детективный боевик «Антикиллер», снятый в 2002 году Егором Кончаловским. Куценко сыграл в нем главную роль – майора Филиппа Коренева. В картине, говорит он, «не по-детски» высказались о милиции.

«Этим это кино меня самого и растрогало по итогу. Мне вообще нравится рисковать, а иначе и работать, и жить скучно», - признался он.

В июне 2024 года Куценко сообщил, что 50-летняя Порошина вышла замуж. По словам актера, важное событие произошло два месяца назад. Для актрисы это второй официальный брак.