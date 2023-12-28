Как на самом деле Александр Петров познакомился с женой: историю любви рассказали друзья актера

Друзья актера Александра Петрова рассказали, как на самом деле он познакомился со своей женой Викторией. Оказалось, что их встреча была действительно случайная, но вовсе не на улице, как ходили слухи ранее, а в московском ресторане.

Журналист Вадим Верник был одним из гостей торжественной церемонии бракосочетания звезды «Полицейского с Рублевки». Он рассказал, что на свадьбе ему особенно запомнился тост приятелей Петрова, режиссера Клима Шипенко и актера Андрея Фомина. Они рассказали всем собравшимся на празднике, как зарождалась история любви молодоженов.

Выяснилось, что Александр заметил красивую девушку за соседним столиком в ресторане, в котором проводил время вместе с Шипенко и Фоминым. При этом в заведение они сами попали тоже случайно. Изначально они должны были встретиться в другом месте, но там было слишком много людей, поэтому им пришлось изменить планы.

«А теперь — внимание! За соседним столиком Петров увидел двух женщин и сразу захотел с одной из них познакомиться. Это были Вика и ее мама. Ну, а продолжение этой истории теперь знают все», - цитирует слова Верника издание «ОК!».

Напомним, что пара поженилась спустя буквально несколько встреч. 10 сентября Петров повел Викторию в ЗАГС и узаконил с ней союз, после чего поделился радостными новостями с поклонниками. Однако вместо радости многие фанаты испытали смешанные чувства, ведь несколько лет актер встречался с коллегой Стасей Милославской. Позже выяснилось, что и для самой артистки свадьба ее бойфренда оказалась неожиданностью.

Ранее Сергей Бурунов признался, что провел специальный обряд ради женитьбы Александра Петрова.