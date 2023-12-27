«Делал обряд»: как Сергей Бурунов помог Александру Петрову с женитьбой

Актер Сергей Бурунов признался, что провел специальный обряд ради женитьбы Александра Петрова. Артист рассказал об этом в интервью на Youtube-шоу «Это футбол, брат!».

Сергей Бурунов признался, что сыграл свою роль в том, чтобы помочь коллеге, актеру Александру Петрову, сделать важный шаг – вступление в брак. Бурунов поделился, что был на свадьбе друга и даже провел специальный «обряд», чтобы поддержать его в этом важном для него решении.

«Был на свадьбе Саши Петрова. Я же делал обряд, чтобы он женился, но не мучился. Не дай Бог!» — заявил Сергей Бурунов.

Актер также поделился забавной историей, связанной с приглашением на премьеру. По его словам, Петров пригласил его на мероприятие, но оказалось, что актер ошибся днем и премьера уже прошла. Бурунов, приехав на событие, осознал, что он опоздал, и решил сделать из этого забавный «обряд».

«Я надел все самое красивое, приехал в кинотеатр, а там „перекати-поле“. Стою в пальто, замерз, решил позвонить ему, а он: „Какая премьера? Все вчера прошло!“ Вот после этого я и поехал делать обряд», — рассказал артист.

В конце концов, Сергей Бурунов не только поддержал своего друга на свадьбе, но и искренне пожелал ему счастья и успехов в новых отношениях с Викторией, в которую Петров влюбился. Пара тайно расписалась, о чем бывшая девушка Петрова не была осведомлена до последнего момента.

Ранее мы писали о том, что актеры Кристина Асмус и Александр Петров появились на одной премьере после ссоры.