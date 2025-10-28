«Как мы без нее жили?»: блогер Ида Галич поделилась кадрами с трехмесячной дочерью

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась с подписчиками кадрами дочери в своем личном блоге. Девочке, появившейся на свет 28 июля, исполнилось три месяца.

Звезда соцсетей нарядила трехмесячную Татьяну, которая родилась от союза Галич с бизнесменом Аланом Басиевым, в белый боди с рюшами и розовым принтом. Наследницу Ида держала у себя на коленках.

«Сегодня этой шикарной булочке три месяца. И как мы без нее жили? Не понимаю. Быть мамой, когда у тебя несколько штук детей, прикольно. Нравится», — отметила Галич.

По словам блогерши, дочь стала меньше капризничать, поэтому у нее самой появилось больше времени на себя и на отдых.

«Из шикарных новостей: я спала с 12 ночи до 6 часов утра! Впервые за долгое время. Двойной праздник», — заявила автор идеи сериала «Капельник».

Трогательный снимок дочери Галич оценили поклонники и другие блогеры. «Как подросла ваша крошечка», «Ну что за прелестный ребенок», «Самое чудесное время, хотя и трудно бывает, конечно», «Малышка похожа на вас, просто прелесть», — написали люди в комментариях.

