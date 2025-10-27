Актриса Равшана Куркова поделилась редким фото с мамой с мероприятия в Москве

Российская актриса Равшана Куркова посетила закрытое светское мероприятие в Москве, приуроченное к завершению съемок фильма «Трудно быть богом». Компанию ей составила мама — Рано Кубаева.

45-летняя знаменитость, которая редко делится фотографиями своих родных, опубликовала в личном блоге в соцсети трогательный пост с родительницей. Кадры сразу привлекли внимание поклонников.

Для выхода в свет Равшана выбрала элегантное черное платье с драпировкой. Образ дополнил жемчужный ободок, который подчеркнул утонченность актрисы и добавил легкий ретро-шарм. Мама артистки, актриса Кубаева, была одета в нежно-розовую блузку и стильные очки.

«Роскошный вечер был вчера. Поздравляем всю нашу команду!», — подписала снимок Куркова.

