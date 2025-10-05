«Как можно так относиться к нашей культуре?»: Сергей Безруков заявил, что на Западе «уничтожают» все русское

Звезда сериала «Бригада» Сергей Безруков возмутился уничижительному отношению к России на Западе. В разговоре с ТАСС актер заявил, что это оскорбляет преданных своей стране людей.

По мнению Сергея Безрукова, в настоящее время в западных странах модно «уничтожать» все русское. Актер подчеркнул: россиянин, неравнодушный к своей Родине, не может не реагировать на подобное уничижительное отношение — его это оскорбляет.

«Если вы любите Родину, вы, конечно же, не можете не реагировать на все, что происходит в мире. На то отношение, которое сейчас стало модным со стороны Запада, к России, — уничтожать все русское. Как можно так относиться к нам? Как можно относиться к нашей культуре? Как можно относиться к русскому языку?» — высказался Сергей Безруков.

Артист отметил, что настроение нынешнего времени нашло отражение еще в творчестве поэта Сергея Есенина.

«Если сейчас вас все это задевает, то вот, пожалуйста, вам та самая есенинская боль — все, что испытывал поэт в то время, перекликается с нашими днями», — заявил актер.

