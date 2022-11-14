«Как можно существовать в таком противоречии»: Никита Михалков поспорил с Дмитрием Песковым

Режиссер Никита Михалков в очередном выпуске программ «Бесогон ТВ» затронул высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который в октябре заявил об отсутствии тенденции изъятия книг и стирания с афиш имен критически настроенных деятелей культуры. Он захотел задать вопрос Пескову, личное ли это мнение или позиция Кремля.

Михалков начал с того, что не хотел бы вступать в полемику с пресс-секретарем президента, так как «очень уважает» его и «неплохо знает».

«Но у меня возникают вопросы, и я хочу эти вопросы задать. Я хочу понять: это личная точка зрения Дмитрия Сергеевича?» - продолжил режиссер. По его мнению, если Песков транслирует свое мнение, то «это одно дело».

Дальше ведущий возмутился, как сосуществуют законопроект о запрете нетрадиционных сексуальных отношений и продающаяся в магазинах книга «Лето в пионерском галстуке», которая повествует об отношениях пионера и вожатого. В Роспотребнадзоре ему заявили, что при наличии пометки «18+» книга не считается пропагандой.

«…Я просто хочу понять, как можно существовать в таком абсолютно явном противоречии», - заключил режиссер.

Ранее общественники в России потребовали изъять книгу «Секспросвет для детей 5-8 лет», в которой есть поза наездницы.