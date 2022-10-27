В РФ потребовали изъять книгу «Секспросвет для детей 5-8 лет» с позой из камасутры

Общественники в России потребовали убрать из книжных магазинов и изъять пятитысячный тираж издания «Секспросвет для детей 5-8 лет». Книга Даши Рахманиновой не устроила их иллюстрациями: детям показывают картинки секса в позе наездницы и мастурбации.

Соответствующие заявления написаны в Минобрнауки и Минкульт. Общественники требуют прекратить выпуск книги и убрать из книжных магазинов по всей стране.

В аннотации к книге говорится, что она помогает начать разговоры с детьми на темы, связанные с телом и чувствами. Утверждается, что информация подобрана с учетом рекомендаций ЮНЕСКО, врачей и психологов.

ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News