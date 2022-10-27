11:42, 27 октября 2022
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В РФ потребовали изъять книгу «Секспросвет для детей 5-8 лет» с позой из камасутры
Общественники в России потребовали убрать из книжных магазинов и изъять пятитысячный тираж издания «Секспросвет для детей 5-8 лет». Книга Даши Рахманиновой не устроила их иллюстрациями: детям показывают картинки секса в позе наездницы и мастурбации.
Соответствующие заявления написаны в Минобрнауки и Минкульт. Общественники требуют прекратить выпуск книги и убрать из книжных магазинов по всей стране.
В аннотации к книге говорится, что она помогает начать разговоры с детьми на темы, связанные с телом и чувствами. Утверждается, что информация подобрана с учетом рекомендаций ЮНЕСКО, врачей и психологов.
ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News