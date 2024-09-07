НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 сентября 2024, 09:27
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Экс-возлюбленная Павла Дурова Ирина Болгар неожиданно прилетела в Париж

Экс-возлюбленная Павла Дурова Ирина Болгар неожиданно прилетела в Париж

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-возлюбленная Павла Дурова Ирина Болгар неожиданно прилетела в Париж. Об этом стало известно из соцсетей.

Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, выложила в соцсетях кадры путешествия в Париж. В столицу Франции она отправилась вместе с детьми.

«Мы часто ездим в Париж на выходные. Всего четыре часа на поезде из Женевы, и мы здесь!» — написала она под видео.

Болгар остановилась в роскошном отеле Ritz. Журналистам удалось выяснить, что примерная стоимость ее номера в сутки составляет 600 тысяч рублей.

Цель поездки Болгар во Францию неизвестна. Возможно, она решила навестить Павла Дурова, который тоже сейчас находится в Париже.

Напомним, основателя Telegram задержали в аэропорту Парижа после приземления его джета. Павла Дурова обвиняют в содействии распространения незаконного контента и отказе от сотрудничества с правоохранителями.

Ранее мы писали о том, что спутница Павла Дурова вышла на связь после его ареста.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Павел Дуров
Париж