Экс-возлюбленная Павла Дурова Ирина Болгар неожиданно прилетела в Париж. Об этом стало известно из соцсетей.

Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, выложила в соцсетях кадры путешествия в Париж. В столицу Франции она отправилась вместе с детьми.

«Мы часто ездим в Париж на выходные. Всего четыре часа на поезде из Женевы, и мы здесь!» — написала она под видео.

Болгар остановилась в роскошном отеле Ritz. Журналистам удалось выяснить, что примерная стоимость ее номера в сутки составляет 600 тысяч рублей.

Цель поездки Болгар во Францию неизвестна. Возможно, она решила навестить Павла Дурова, который тоже сейчас находится в Париже.

Напомним, основателя Telegram задержали в аэропорту Парижа после приземления его джета. Павла Дурова обвиняют в содействии распространения незаконного контента и отказе от сотрудничества с правоохранителями.

Ранее мы писали о том, что спутница Павла Дурова вышла на связь после его ареста.