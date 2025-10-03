«Как можно говорить такое на серьезных щах?»: участника Comedy Club возмутили слова журналистки-иноагентки о РФ

Участник Comedy Club Дмитрий Ксенофонтов возмутился словами журналистки Линор Горалик* (признана иноагентом на территории РФ) о якобы бедственном положении россиян. В беседе с Rutube-каналом Metametrica он отметил, что данное заявления его «взбесило».

Недавно Горалик* сообщила, что большинство россиян живет за чертой бедности, а бродячие собаки якобы нападают на детей.

«Как можно на серьезных щах говорить такие вещи, которые так легко проверить? Мы же знаем, что это неправда. Зачем так говорить? Это просто какая-то чушь уже», — недоумевает комик.

К слову, до интервью с каналом юморист выложил сатирический ролик, в котором высмеял слова журналистки*. На видео Ксенофонтов пошутил, что планирует «притвориться собакой и съесть пару детей». По поводу бедности граждан РФ он добавил, что может позволить себе «съесть собаку» только дважды в неделю, а «Пятерочку» он назвал «магазином для олигархов».

