«Как можно было все бросить, когда тебя носят на руках»: Прохор Шаляпин высказался об отъезде Пугачевой из РФ

Прохор Шаляпин осудил Аллу Пугачеву, принявшую решение уехать из России. В эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» певец заявил, что не понимает артистку, которая «бросила» страну, где ее все любили и «носили на руках».

В интервью Ксении Собчак Прохор Шаляпин отметил, что Алла Пугачева, несомненно, заслужила уважение за заслуги в творчестве. Однако певец с негодованием относится к ее решению покинуть страну в сложное время, отвернувшись от тех, кто ее уважал.

«Повела себя, на мой взгляд, не очень красиво. Просто уехала в тяжелый момент для страны… Она сделала свой выбор. Я лично с этим выбором не соглашаюсь, потому что я не понимаю, как можно было так все бросить, когда тебя все любят, носят на руках, не поддержать интересы государства», — высказался Прохор Шаляпин.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и детьми эмигрировали в Израиль. Позднее пара перебралась на Кипр, где у них также есть недвижимость. Соотечественники с критикой «обрушились» на артистку. В ответ певица заявила, что «всегда терпеть не могла» осудивших ее россиян, и назвала их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». При этом исполнительница хита «Миллион алых роз» возвращалась в Россию в 2023 году для записи новых песен.

Ранее политик Сергей Зайцев осудил Аллу Пугачеву за слова о том, что ее «предала Родина»: «Человек столько лет купался в лучах славы, получал колоссальные доходы благодаря России».

