«Ее место — среди тех, кто бежал из страны»: Пугачеву осудили за интервью иноагенту

Политик Сергей Зайцев осудил певицу Аллу Пугачеву за ее «исповедальное» интервью. Он заявил в беседе с 360.ru, что уехавшая из РФ артистка «потеряла связь с реальностью».

Собеседник издания высказался о большом интервью, которое дала исполнительница хита «Миллион алых роз». Она поделилась, что не собиралась уезжать из России, но родина ее «предала».

По мнению Зайцева, этим интервью Пугачева продемонстрировала пренебрежение к соотечественникам, которые обеспечили ее славу и успех.

«Когда человек, который столько лет купался в лучах славы, получал народную любовь и колоссальные доходы благодаря России, вдруг заявляет, что его „предала родина“, это за гранью понимания!» — отметил он.

Зайцев также подчеркнул, что выбор площадки для интервью сам по себе является красноречивым жестом. Напомним, что певица дала интервью иноагенту.

«Пугачева выбрала для своего «исповедального» интервью площадку иноагента. Это само по себе красноречивее любых слов. Это четкий сигнал: ее место — среди тех, кто бежал из страны, кто занимается антироссийской пропагандой», – убежден он.

Политолог выразил мнение, что за рубежом певица «никому не нужна» и «давно потеряла связь с реальностью».

