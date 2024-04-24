«Как можно больше»: Зепюр Брутян заговорила о втором ребенке от Павла Прилучного

Актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян заговорили о втором общем ребенке. Звездная пара проводит время вместе не только дома, но и на съемочной площадке. Они сыграли главные роли в фильме «Неприличные гости».

На красной дорожке артисты пообщались с журналистами. Супруги рассказали, что пока не столкнулись с трудностями в браке, но скоро им понадобится няня. Все потому что их сыну Микаэлю скоро исполняется год. Малыш становится активным, а родителям остается все меньше времени проводить вместе.

«На самом деле мне кажется, что нужно не уходить в быт и стараться удивлять близкого человека как можно чаще, не забывать о том, что нужно проводить как можно больше времени вдвоем», — призналась Зепюр в беседе с Woman.ru.

Прилучный добавил, что у них с женой плавающий график, но они находят время, чтобы удивлять друг друга. По словам актера, сейчас они «не открываются» друг от друга. Поклонники ждут, когда Брутян решится на второго ребенка и объявит о беременности. Тем более что она не раз намекала на то, что хочет иметь дочь.

«У нас пока на это нет времени. Надо сначала вырастить Микаэля хотя бы, а уже потом, когда будем посвободнее, начнем думать о втором», — объяснила Зепюр.

Ранее мы писали о том, что суд Москвы частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце о взыскании алиментов с Павла Прилучного. Напомним, что у бывших супругов есть двое общих детей.