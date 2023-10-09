«Как мочалка»: Илья Соболев публично оскорбил похудевшую Настю Ивлееву

Комик Илья Соболев прокомментировал результаты похудения блогерши Насти Ивлеевой. На шоу Павла Воли он пошутил, что девушка стала похожа на «мочалку».

Недавно Анастасия Ивлеева выложила в соцсетях свежие фотографии. Поклонники заметили, что телеведущая сильно похудела и начали всерьез беспокоиться за нее. Подписчики даже предположили, что девушка может злоупотреблять запрещенными веществами.

Илья Соболев не мог оставить эту новость без комментариев. В эфире НТВ он предложил Анне Asti связаться с Идой Галич и повторять за ним все слова.

«Скажешь: «Я шла мимо Воли, он обсуждает меня, сказал, я не очень певица, взяли, потому что не пришла другая. Это стремно, я не хочу сниматься, это зашквар. Воля обсуждает звезд за спиной, говорит про Ивлееву, что она худая стала, как мочалка. И ты тоже похудела», – продиктовал комик.

Исполнительница хита «По барам» решила, что не будет повторять фразу целиком, однако некоторые вещи все же озвучила. В свою очередь, Ида Галич позволила себе язвительное высказывание в адрес Павла Воли. Она назвала ведущего программы «собакой сутулой».

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