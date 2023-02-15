«Как мне забыть уже»: Филипп Киркоров разрыдался перед камерами и потребовал удалить все видео

14 февраля Филипп Киркоров презентовал новую песню под названием «Если ты уйдешь». Композиция стала саундтреком к фильму режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг». По словам артиста, съемки клипа для него были крайне эмоциональными, и он даже не смог сдержать слез.

Филиппа признался, что при работе над видеороликом он сильно расчувствовался и заплакал. На крупных планах особенно была заметна влага в его глазах. Однако эти кадры певец попросил вырезать, так как считает, что в данном случае рыдать должен не артист, а зрители.

«Это ведь история о любви. Ох, как мне забыть уже мою историю. В любом случае в клип не войдут планы со слезой. Я попросил Лебедева их убрать. Надо, чтобы в зале плакали, а не артист плакал», - поделился Киркоров в интервью изданию KP.RU.

Также исполнитель рассказал, что любит все киноработы Николая Лебедева и мечтает когда-нибудь посотрудничать с ним. Режиссер уже пообещал Филиппу подобрать для него идеальную роль. По его словам, он даже хотел позвать артиста сыграть в «Экипаже», но потом осознал, что ему нужен отдельный проект.

Ранее Филипп Киркоров пожаловался на личную жизнь. Он признался, что его уже давно не зовут на свидания.