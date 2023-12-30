«Как мне повезло»: звезда «Молодежки» развелся с женой и повел в ЗАГС блогершу

Александр Соколовский женился на блогерше Соне Некс. Актер поделился с подписчиками радостной новостью в соцсетях.

Весной 2023-го звезда «Молодежки» разошелся со своей бывшей возлюбленной, а недавно повел в ЗАГС уже другую девушку. Звездная пара долгое время не раскрывала подробностей из личной жизни. Лишь сейчас они решились рассказать о своем счастье.

«Смотрю в твои красивые, карие глаза и понимаю, как мне с тобой повезло. Моя удивительная, моя невероятная, моя... жена», – прокомментировал Соколовский в своем микроблоге.

При этом поклонники оценили такую новость неоднозначно. Фанаты разделились на два лагеря: пока одни поздравляют актера со свадьбой, другие вспоминают прошлую девушку Александра.

«Это что, вторая жена?», «Я помню, другая супруга была», – отмечают пользователи Сети.

Выяснилось, что пара встречается уже больше года. Как передает Соня Некс, их отношения начались на расстоянии.

«Он нашел меня в соцсетях через единственного общего друга 12 ноября 2022-го. Я получила сообщение, от которого пошли мурашки, и сразу сказала, что это будущий муж», – призналась девушка.

Через полтора месяца Александр повел Соню на первое свидание. Тогда блогерша поехала к любимому в Лос-Анджелес. 1 сентября пара поженилась, а недавно они сыграли свадьбу на Гавайях.

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