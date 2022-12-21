«Как Месси»: Киркоров задумался о новой профессии

Вчера состоялось очередное мероприятие, которое вновь собрало всю светскую Москву. Появился на красной дорожке и Филипп Киркоров с детьми. Журналисты из «МК» не смогли упустить такую возможность и задали артисту несколько интересных вопросов.

Поп-король отечественной эстрады никогда не скрывал любовь к своим наследникам. Как заботливый отец, мужчина уже сейчас задумался о будущем Мартина и Аллы-Виктории. Своими мыслями он поделился с прессой.

Киркоров хотел бы, чтобы его дети были связаны с творчеством и спортом. На своего сына у Филиппа большие планы. «Если Мартина будут носить на руках, как Месси — это будет счастье», — заявил певец.

Ранее стало известно, чем закончился конфликт Григория Лепса с петербуржцем. Журналистка Алена Жигалова развеяла все домыслы публики и поделилась эксклюзивными подробностями. Об этом и не только читайте здесь.