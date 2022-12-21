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09:52, 21 декабря 2022
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«Как Месси»: Киркоров задумался о новой профессии

«Как Месси»: Киркоров задумался о новой профессии

Фото: Из профиля Instagram Киркорова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Вчера состоялось очередное мероприятие, которое вновь собрало всю светскую Москву. Появился на красной дорожке и Филипп Киркоров с детьми. Журналисты из «МК» не смогли упустить такую возможность и задали артисту несколько интересных вопросов.

Поп-король отечественной эстрады никогда не скрывал любовь к своим наследникам. Как заботливый отец, мужчина уже сейчас задумался о будущем Мартина и Аллы-Виктории. Своими мыслями он поделился с прессой.

Киркоров хотел бы, чтобы его дети были связаны с творчеством и спортом. На своего сына у Филиппа большие планы. «Если Мартина будут носить на руках, как Месси — это будет счастье», — заявил певец.

Ранее стало известно, чем закончился конфликт Григория Лепса с петербуржцем. Журналистка Алена Жигалова развеяла все домыслы публики и поделилась эксклюзивными подробностями. Об этом и не только читайте здесь.

Источник фото:Из профиля Instagram Киркорова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:мк.ru
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#Мартин Киркоров
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