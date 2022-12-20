Узнаваемые очки вместо денег: что заставило петербуржца отказаться от компенсации Лепса?

Совсем недавно Григорий Лепс попал в крупный скандал. По Сети моментально разлетелись кадры, на которых разъяренный певец устроил драку в Петербурге. Поговаривали, артисту мог грозить реальный уголовный срок. Тем не менее конфликт удалось решить мирным путем. На своем YouTube-канале журналистка Жигалова сообщила, чем закончилась эта история.

В Сети было мнение, что Лепс заплатил потерпевшему внушительную сумму денег, чтобы не доводить дело до суда. Тем не менее Алена опровергла эту информацию. По ее словам, с ней связался концертный директор артиста и рассказал, как было на самом деле.

Выяснилось, что петербуржец признал свою вину и отказался от денежной компенсации. Журналистку эта новость настолько удивила, что она решила разбавить ее юмором. «Может, Лепс подарил ему свои узнаваемые очки?» — пошутила Жигалова.

Ранее стало известно о состоянии прооперированного Николая Баскова. Известная певица призналась, что ситуацию, произошедшую с артистом, трудно назвать приятной. Подробности читайте в этой статье.