Как мама учила: советы сбежавшей из России Аллы Пугачевой помогли Кристине Орбакайте

51-летняя певица Кристина Орбакайте раскрыла секреты воспитания Примадонны. В настоящее время артистка и сама трижды мать, но советы родственницы помнит отлично.

«Наказов было немало», - призналась Орбакайте. Что-то помогало в конкретной ситуации, другое забылось.

«… Все время со мной что-то случалось. И мама учила, что нужно все всегда предвидеть и, прежде чем совершать что-то, думать наперед», - рассказала о секретах воспитания Примадонны ее дочь.

У Орбакайте двое сыновей и дочь. Она призналась, что воспитывает детей этапами: то испытывает пофигизм, то, наоборот, усиленно занимается детьми. В некоторых моментах Орбакайте «старается себя останавливать».

Артистка не привязана к России, но продолжает здесь работать. Муж Орбакайте и дочь проживают в США. Туда же переехал первый сын – Никита Пресняков. Сын Дени Байсаров проживает в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Орбакайте не пришла на премьеру фильма со своим участием в Москве.