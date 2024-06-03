«Как лебедь белая ушла»: Сафронов раскрыл возможную причину возникновения рака у Заворотнюк

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после долгой борьбы с раком мозга. На похоронах звезды многие задавались вопросом, из-за чего у нее возникла болезнь. Неожиданную версию выдвинул художник Никас Сафронов.

Медики до сих пор не знают, из-за чего возникает это заболевание. Существует множество версий — Заворотнюк могла банально заразиться.

«Некоторые ученые считают, что какие-то виды этого заболевания передаются, как вирус. Якобы, если ты общаешься с человеком, страдающим этим недугом, и у тебя есть генетическая склонность, ты можешь тоже заболеть», — цитирует художника mk.ru.

Но Сафронов считает, что актриса заболела на нервной почве. В личной жизни звезды было много трудностей — накопившийся стресс мог дать о себе знать таким страшным образом.

Народный артист РФ добавил, что известным людям зачастую приходится сдерживать свои эмоции, так как они у всех постоянно на виду. Поклонники могут отвернуться, если знаменитости будут выплескивать на них негатив.

Никас похвалил мужа Анастасии, фигуриста Петра Чернышева. По словам художника, Заворотнюк стойко сражалась с болезнью и не обращала внимания на грязь, которую писали в СМИ. Он понимает, почему знаменитость не появлялась в последнее время на людях: актрисе хотелось, чтобы ее запомнили молодой, энергичной и яркой.

«Она замкнулась и как лебедь белая ушла», — добавил Сафронов.

Напомним, Заворотнюк узнала о своем диагнозе в 2019 году. На последнем публичном выходе у Анастасии сильно болела голова.