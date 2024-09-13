«Как кукла»: 34-летняя Нюша повторила образ Барби

34-летнюю певицу Нюшу сравнили с куклой Барби после съемки в розовом мини-платье. Артистке также сделали розовый макияж.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге исполнительницы.

Нюша позировала в трикотажном платье. Волосы уложили в мягкие локоны. Она написала под фото: «Я будто снова начала с нуля, и у всего теперь другая глубина».

Интернет-пользователи указали на сходство певицы с куклой Барби. По мнению поклонников, Нюша «сильно молодится».

«Выглядите как кукла», «Ты все больше похожа на тиктокершу», - писали под фотографиями.

Напомним, весной стало известно о расставании Нюши с мужем Игорем Сивовым. За два года до этого певица рассказывала об измене супруга. В августе 2024-го суд развел Нюшу и Сивова.