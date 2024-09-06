«Как хочется жить!»: Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы, где проходит химиотерапию

Отар Кушанашвили заявил, что планирует съемки двух шоу, несмотря на рак. Об этом стало известно из соцсетей.

Журналист Отар Кушанашвили, у которого несколько месяцев назад обнаружили рак кишечника, заявил, что намерен бороться с болезнью до конца. Он записал видео для поклонников из больницы.

«Вернулся на химиотерапию, которая любого другого изведет, но только не меня. Сейчас я должен держать в голове операцию. Съемки программы будут на следующей неделе. Как хочется жить, сколько у меня еще дел!» — рассказал он.

Кушанашвили добавил, что продолжит работать над авторским шоу «Каково?!» и дополнительно займется съемками еще двух программ.

«Я преисполнен решимости добить эту болезнь. Я должен быть примером того, как человек не должен опускать руки», — заявил журналист.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс отказался поддержать больного раком Отара Кушанашвили.