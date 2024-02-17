Анастасия Волочкова назвала певицу Катю Любомскую «никому не интересной тетей». Об этом сообщает Kp.ru.

17 февраля стало известно о том, что экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская собирается написать заявление в прокуратуру на Анастасию Волочкову. Она просит правоохранителей проверить балерину на предмет клеветы в ее адрес.

Напомним, скандал между знаменитостями произошел после того, как Любомская опубликовала знаменитое видео с елочкой на участке Волочковой.

По словам балерины, ей безразличны жалобы певицы в прокуратуру.

«Я об этом треше никому не интересной тети, пытающейся пропиариться на моем имени за неимением своего, ничего не думаю», — заявила она.

Волочкова добавила, что озабочена подготовкой своего шоу, которое должно состояться 25 февраля.

«Два дня назад сгорел зал в „Известиях Холл“, где должен был состояться наш концерт. Мы срочно нашли замену. Спасибо администрация Раменского и дирекции местного Дворца Культуры, которые протянули нам руку помощи», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что балерина Анастасия Волочкова страдает по мужчине, с которым никогда не будет вместе.