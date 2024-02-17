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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 февраля 2024, 14:55
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Анастасия Волочкова назвала певицу Катю Любомскую «никому не интересной тетей»

Анастасия Волочкова назвала певицу Катю Любомскую «никому не интересной тетей»

© Starface.ru

Анастасия Волочкова назвала певицу Катю Любомскую «никому не интересной тетей». Об этом сообщает Kp.ru.

17 февраля стало известно о том, что экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская собирается написать заявление в прокуратуру на Анастасию Волочкову. Она просит правоохранителей проверить балерину на предмет клеветы в ее адрес.

Напомним, скандал между знаменитостями произошел после того, как Любомская опубликовала знаменитое видео с елочкой на участке Волочковой.

По словам балерины, ей безразличны жалобы певицы в прокуратуру.

«Я об этом треше никому не интересной тети, пытающейся пропиариться на моем имени за неимением своего, ничего не думаю», — заявила она.

Волочкова добавила, что озабочена подготовкой своего шоу, которое должно состояться 25 февраля.

«Два дня назад сгорел зал в „Известиях Холл“, где должен был состояться наш концерт. Мы срочно нашли замену. Спасибо администрация Раменского и дирекции местного Дворца Культуры, которые протянули нам руку помощи», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что балерина Анастасия Волочкова страдает по мужчине, с которым никогда не будет вместе.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Анастасия Волочкова
стрелки