Как к актеру Антону Шагину попала статуэтка Фемиды

Звезда фильма «Конек-горбунок», актер Антон Шагин получил статуэтку Фемиды по ошибке. Посылки перепутали в курьерской службе, пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, Шагину позвонил курьер и сказал, что некий Сергей отправил ему бандероль из Петербурга, внутри которой баян. Получив посылку, 39-летний актер заметил, что она подозрительно легкая.

Дома он распаковал посылку и увидел, что в ней находится богиня правосудия Фемида. Артист испугался того, что в статуэтке может быть взрывчатка — из-за своей патриотической деятельности Шагин регулярно получает угрозы. Поэтому он ушел подальше от статуэтки и позвонил в полицию.

Позже оказалось, что кто-то из съемочной группы заказывал Фемиду в качестве реквизита, но вместо нее получил баян.

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