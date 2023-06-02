«Как игра»: после ссоры с мужем Анна Седокова спровоцировала разговоры о расставании с ним

Анна Седокова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Певица готова прокомментировать не только скандалы коллег, но и свою личную жизнь. На днях в ее блоге появилась скандальная переписка с супругом, в процессе которой они обменялись взаимными претензиями. Ситуация настолько накалилась, что избранник Анны отписался от ее страницы в социальной сети. На этот раз знаменитость вновь вышла на связь и подогрела слухи о расставании с молодым мужем.

Анна опубликовала видео, на котором она предстала в соблазнительном платье с глубоким декольте. «Это как такая игра, и я ее принимаю. Я благодарна и собираюсь играть дальше», — цитирует «7Дней.ru» высказывание исполнительницы хита «Шантарам».

После этого Седокова продолжила делиться деталями переписки с баскетболистом. По скриншотам диалога заметно, что мужчина пытается выйти на связь с супругой, но она намеренно не отвечает на его звонки.

Журналисты предположили: вероятность того, что семейный скандал закончится разводом, крайне высока.

Ранее продюсер Валов высказался о браке Анны Седоковой и заявил, что ей «можно посочувствовать». Подробности читайте в этой статье.