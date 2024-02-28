«Бывает избыток»: Эммануил Виторган рассказал об отношении к младшим дочерям от суррогатной мамы

Актер Эммануил Виторган признался, что слишком балует младших дочерей Этель и Клару. Но при этом в этой безудержной любви к малышкам он не видит ничего плохого.

84-летний артист является многодетным отцом. Причем всех наследников ему подарили разные женщины. Впервые он стал родителем 55 лет назад. Ему родила дочь Ксению экс-супруга Тамара Румянцева. Затем в браке с Аллой Балтер у Виторагана появился на свет сын Максим. А двух младших девочек ему и его жене Ирине Млодик родила суррогатная мама в 2018 и 2019 году.

В беседе с Пятым каналом актер признался, что счастлив быть отцом, несмотря на возраст. Он любит Этель и Клару и старается давать им только все самое лучшее. Эммануил Гедеонович понимает, что иногда его нежность и любовь избыточны, но ничего не может с собой поделать.

«Баловать, наверно, естественно. Хочется обнять, прижать, поцеловать. Конечно, бывает избыток в этом смысле, но это нормально абсолютно», - поделился артист на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального дома актера имени Яблочкиной.

Ранее Эммануил Виторган дал россиянам совет, как сохранить тепло в отношениях спустя годы.