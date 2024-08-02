«Как Форрест Гамп или Железный человек»: Дима Билан заявил об изменениях во внешности

Дима Билан нашел свободное время, чтобы поставить себе брекеты.

Исполнитель хита «Невозможное возможно» поделился, что отпуск проходит достаточно насыщенно. Он целыми днями занимается делами, до которых ранее не доходили руки из-за нехватки времени во время рабочих будней. Ведь у него не было даже и трех дней для отдыха.

Билан наконец-то пришел к тому, чтобы снова заняться здоровьем. В этот раз он коснулся вопроса, связанного с выравниваем зубов. Артист обратился к стоматологу, чтобы поставить брекеты на нижнюю челюсть.

Несмотря на небольшие изменения в дикции, певец испытывает счастье, так как давно об этом мечтал. Кроме того, непривычное звучание позитивно скажется на его новых песнях.

«Воплощаю в жизни вещи, до которых совершенно не доходили руки из-за отсутствия времени... Делаю брекеты. Сделал наконец-таки, централизовал крупные планы. Так что рад, как Форрест Гамп или Железный человек в этом смысле. И некоторые интересные звуки появились, что очень здорово скажется на альбоме», — заявил Дима у себя в Telegram-канале.

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