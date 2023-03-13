«Как это развидеть?»: в Сети раскритиковали необычный образ Наташи Королевой

Наташа Королева считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Публику интересует не только жизнь певицы с Тарзаном, но и ее взаимоотношения с экс-супругом Николаевым. Кроме того, артистка и сама нередко дает повод для разговоров. Так, совсем недавно у исполнительницы хита «Маленькая страна» состоялся концерт в Кремле, после которого на нее обрушился шквал критики.

Виной всему стал неудачный наряд Королевой. Знаменитость появилась на сцене в красном платье и леопардовой накидке. Досталось и сыну Наташи, и ее возлюбленному. Дело в том, что они вышли на публику в наряде с цветочным узором. Костюмы звездного семейства моментально были раскритикованы стилистами.

«Красный люрекс в сочетании с леопардом в обрамлении цветочков на телесах мужа и сына — это просто преступление против человечества», — пишут авторы Telegram-канала «Светский интроверт».

Не оценили образы знаменитостей даже их самые преданные поклонники. «Как мне это развидеть? Просто ужас», — высказались пользователи Сети.

К слову, сама Наташа никак не реагировала на критику в свой адрес.

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