«Как это развидеть»: фигурист Алексей Ягудин сравнил свой завтрак с экскрементами

Бессменный ведущий «Ледникового периода» и фигурист Алексей Ягудин продолжает активно вести социальные сети. Новая публикация знаменитости вызвала возмущение подписчиков.

Свое новое творение Ягудин назвал – «#рубриказавтраки». На первых кадрах показывается дойка козы, которая не смогла сдержать свои другие физиологические процессы. Далее известный фигурист начинает есть сухой шоколадный завтрак, который напоминает, по мнение подписчиков, козьи какашки. Поклонники не поняли публикацию фигуриста.

«От одного вида дурно делается», «Как теперь кушать эти шарики?», «Обожаю козьи шарики и куриные кубики», «Как это развидеть, чтобы вновь начать любить шоколадные шарики?», «Неужели это смешно?», «Мастер-класс, как отучить детей от сухих завтраков», «Противный», «Жесть», «Ждем эклер в шоколаде», — написали в комментариях.