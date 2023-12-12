Илья Авербух раскрыл роль Аллы Михеевой в мюзикле «Корова на льду»

Фигурист, режиссер-постановщик и продюсер Илья Авербух рассказал подробности своего нового мюзикла «Корова на льду». Хореограф пригласил поучаствовать в шоу телеведущую Аллу Михееву, которой, по его словам, подходит ее роль.

Знаменитость пообщался с журналистами, среди которых был корреспондент портала «Страсти», во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею. В преддверии новогодних каникул он представляет ледовый спектакль «Корова на льду».

«Спектакль «Корова на льду» – это улыбка, интрига, способ похулиганить. Я очень рад, что ребята откликнулись – Женя Медведева, Леша Ягудин, Таня Тотьмянина, Максим Маринин. Также будет Алла Михеева, ей ближе всего, наверное, эта роль. Но она будет играть теледиву», – рассказал Авербух.

Продюсер пояснил, что мюзикл будет интересен не только детям, но и взрослым. До этого зрители знали, чем заканчивается каждая из историй, которую показывали звезды на льду. Но в этот раз финал станет интригой.

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что удивилась, когда услышала название постановки.

«Нам еще летом объявили, что будет такой спектакль «Корова на льду». Мы сначала подумали, что это шутка. А потом всем стало интересно, кто и кем будет, мы до последнего этого не знали. Теперь мы знаем, но я интригу раскрывать не буду», – поделилась спортсменка.

Медведева отметила, что ее розовое платье – намек на роль. Кроме того, многие обратили внимание на прическу девушки на афише.