«Как единственной балерине»: Волочкова проговорилась о подарке Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что певица Алла Пугачева дала ей право исполнять композицию из фильма «Ирония судьба». На эту песню знаменитость сняла клип.

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«Алла Борисовна Пугачева мне, как единственной балерине, дала право исполнять ее песню, которая называется «Мне нравится, что вы больны не мной» на музыку Микаэла Таривердиева», - сообщила балерина, назвав фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» своим любимым. Волочкова призвала слушать ее песню в преддверии Нового года и после праздника.

При этом самым запоминающимся подарком в жизни Волочкова назвала кота Маркиза. Он был подарен отцом, когда балерине было 10 лет. Животное прожило 19 лет, и на сегодняшний день Волочкова считает, что это был самый лучший новогодний подарок. Звезда отметила, что сейчас ее отец инвалид – уже 15 лет он не разговаривает после инсульта.

На вопрос о планах по празднованию Нового года Волочкова говорит: пока ничего не придумала, но 2 января по традиции отправится на Мальдивы и вернется к 20 января. В этот день балерина празднует свой день рождения.

В том же интервью Волочкова заявила, что планирует выйти замуж. Подробнее читайте тут.