«Год был непростым»: бывшая жена Shaman Елена Мартынова устроила фотосессию в мини-платье

Бывшая супруга певца Shaman Елена Мартынова устроила фотосессию в полупрозрачном мини-платье и поделилась снимками в соцсетях. В подписи к ним топ-менеджер призналась, что уходящий год был непростым.

На фотографиях 46-летняя Мартынова позировала в платье телесного цвета, расшитом стразами. Образ дополняли черные туфли на каблуках. Елена распустила волосы и сделала естественный макияж.

Мартынова поздравила с приближающимся Новым годом и заявила, что провожает 2024-ый с легким сердцем.

«С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. Очень давно не чувствовала себя такой свободной!» - призналась Мартынова.

Интернет-пользователи оценили фотосессию Елены. В комментариях они писали: «Шикарная женщина», «Фантастическая девушка», «Совсем другая», «Какая вы яркая», «Красивая и счастливая женщина», «Вы прекрасны».

Напомним, 13 октября Мартынова расторгла брак с певцом и опубликовала соответствующий документ. Она называла решение о разводе верным. Пара состояла в браке с 2017 года. Певец называл причиной расставания высокую занятость, которая не оставила времени «на нормальную личную жизнь».