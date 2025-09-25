«Как должна вести себя представительница уважаемой семьи»: Валерия устроила нравоучительную лекцию невестке Лиане

У певицы Валерии состоялся серьезный разговор с невесткой Лианой Шульгиной. Звезда пыталась донести до девушки, как должна вести себя представительница уважаемой семьи, передает Telegram-канал Свита Короля.

Лиана написала у себя в блоге, что будет выкладывать в Сеть все на свое усмотрение. Однако, по информации источника, девушка в этом плане лукавит. Звездная свекровь не так давно провела беседу с невесткой и предостерегла ее от публикации всякого контента, который может навредить репутации семейства. Этот разговор, как утверждает одна из приятельниц Шульгиной, был не из самых приятных.

«У них был неприятный разговор со свекровью. Лиана выслушала большую лекцию о том, как должна вести себя представительница уважаемой семьи. В итоге договорились, что она продолжит заниматься блогерством, но только так, чтобы об Арсении и Валерии никто и слова плохого сказать не мог, как это было после истории с больницей», — рассказала знакомая Лианы.

Ранее невестка Валерии опровергла информацию, что попала в клинику после избиения мужем. По словам Лианы, она никогда бы не стала терпеть подобное.