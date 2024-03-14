«Как долго он сможет их воспитывать»: Поргина отреагировала на рождение дочери у Петросяна

Актриса Людмила Поргина поддержала юмориста Петросяна после рождения дочери. На днях молодая супруга звезды Татьяна Брухунова сообщила о пополнение в звездной семье, показав фото с малышкой.

Поргина отреагировала на новость. Она считает, что Петросяна не стоит осуждать за желание снова стать отцом. Артистка отметила, что решение о родительстве принимают только сам мужчина и его молодая жена.

«Раз они делают детей, слава Богу. Значит, они хотят их иметь. А как долго он сможет их воспитывать и сколько сможет им дать своей жизни, только одному Богу известно. Дай Бог, чтобы смог подольше. Мы указывать не можем! Хотят – пускай рожают!» – высказалась звезда.

Людмила Андреевна напомнила, что она сама мама и бабушка трех внуков. Женщина рада детям и чувствует себя счастливой рядом с ними.

Как отреагировала бывшая супруга Елена Степаненко на новость о пополнении в семье Петросяна, остается только догадываться. В последнее время юмористка полностью исчезла из светской жизни. Она не появляется в общественных местах, не выступает на сцене и не отвечает на звонки, пишет PROZVEZD.

Ранее мы писали о том, что юморист Евгений Петросян скрывал рождение дочери даже от друзей и коллег. Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая призналась, что ничего не знала о рождении наследницы у мужчины и даже не успела никак отреагировать на эту новость.