75-летняя Алла Пугачева славится насыщенной личной жизнью. После развода с Филиппом Киркоровым Примадонна вышла замуж за юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Фотограф и режиссер Роман Родин, который был свидетелем на свадьбе певицы и короля поп-эстрады, рассказал, как юморист увел народную артистку из семьи.

С Киркоровым Роман учился в одном классе. Позже он был свидетелем на его свадьбе с Пугачевой и очевидцем их развода. Родин рассказал о первой встрече Примадонны с Галкиным*. Тогда певица сидела в машине с Киркоровым и случайно увидела юмориста: артистка попросила ее с ним познакомить.

Как пояснил Родин, юморист вошел в доверие к Пугачевой в Сочи, где выступал Киркоров. Пародист тоже оказался там и сделал вид, что очень торопится на самолет, получив в итоге приглашение на борт личного самолета короля поп-эстрады. Галкин* побывал с экс-супругами на королевском ужине и даже в бане.

«С тех пор, как черт из табакерки, Галкин* будет настойчиво и абсолютно случайно появляться то тут, то там, словно преследуя Пугачёву», — приводит слова фотографа НТВ.

Со временем юморист смог завоевать внимание знаменитости, но интрижки ему было мало — он хотел разрушить ее семью. И постепенно добился своего, заключил Родин.

Все дошло до того, что будущих супругов застукали, когда они выходили из гостиничного номера. Эта новость стала ударом для Киркорова, решившего подать на развод объяснил его одноклассник.

Недавно Максим Галкин* опубликовал в своем блоге фотографию с Аллой Пугачевой и детьми. Поклонники заметили, что певица значительно помолодела.

*(признан иноагентом на территории РФ)