Как человек она «не очень»: народный артист Александр Пашутин раскрыл правду об Алле Пугачевой

Певица Алла Пугачева – хорошая певица, но как человек «не очень». Такую точку зрения высказал народный артист РФ Александр Пашутин, который, помимо Примадонны, раскритиковал ее подругу Лайму Вайкуле, назвав артистку «совсем дурой».

«И у Вайкуле, и у Аллы Пугачевой, наверное, с мозгами не очень», - считает артист.

По его мнению, у некоторых талантливых людей такое бывает. Он отметил, что артистки «говорят несусветные вещи о россиянах», но забывают, что благодаря им же «имею все».

«Пугачева хорошо пела, я к ней очень хорошо относился. А вот человек она оказалась не очень…», - сказал Пашутин, напомнив о бегстве Примадонны за границу.

Он раскритиковал Пугачеву за то, что певица назвала россиян «холопами». Вместе с тем народный артист отказался говорить о Вайкуле.

«Ну совсем дура. У Вайкуле, вероятно, вообще деменция – такой идиотизм она несет в последнее время», - коротко высказался он. Слова Пашутина приводит aif.ru.

Ранее мы писали, что 74-летнюю Пугачеву раскритиковали за фото без макияжа. Сама артистка никак не отреагировала на гневные комментарии и призывы «не позориться».