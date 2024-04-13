«Как быстро растут дети»: Павел Прилучный посадил за руль годовалого сына

Павел Прилучный посадил за руль игрушечного автомобиля годовалого сына от Брутян, а пульт управления передал его старшему брату Тимофею. Забавное видео с детьми актер выложил в микроблог.

Несмотря на развод с Агатой Муцениеце, Прилучный продолжает участвовать в жизни своих детей и почти каждые выходные забирает их к себе. Тимофей и Мия отлично ладят со своим сводным братом Микаэлем, которого актеру подарила его молодая жена Зепюр Брутян.

Недавно Прилучный вышел на связь в социальных сетях, чтобы показать, как проводит время с детьми. Младший сын актера катался на игрушечном автомобиле, которым управлял его старший брат Тимофей, в то время как Мия наблюдала за игрой мальчиков.

«Как быстро растут дети», – прокомментировал звезда «Мажора».

В беседе с «Вокруг ТВ» артист отмечал, что ему никогда не жалко денег на детей. Он покупает им дорогие подарки, игрушки, берет с собой на отдых и вкладывается в их развитие. Так, младшему сыну Павел оплачивает няню, которая говорит на английском языке, а заодно лингвистические способности развивают и его старшие дети.

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